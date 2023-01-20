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СМИ указали на связь продажи Турции F-16 с принятием Швеции и Финляндии в НАТО

Hürriyet: продажа Турции F-16 будет зависеть от процесса членства Швеции и Финляндии в НАТО
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Фото: Wikipedia.org
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Продажа США истребителей F-16 Турции будет зависеть от процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, развития ситуации на Украине и нормализации отношений Анкары и Дамаска. Об этом написала в пятницу, 20 января, газета Hürriyet.

Отмечается, что одним из главных событий недели для Турции стала встреча министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с его американским коллегой Энтони Блинкеном, на которой обсуждалась продажа F-16.

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В частности, речь шла о том, что ускорение процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО окажет положительное влияние на одобрение продажи конгрессом.

«Процесс обсуждения продажи F-16 продолжается. Турция хочет, чтобы администрация президента США Джо Байдена использовала свое влияние на конгресс США, который должен одобрить продажу. США же дают понять, что одобрение Анкарой членства Финляндии и Швеции в НАТО укрепит позицию одобрения продажи в конгрессе», — говорится в материале.

Сообщается, что посол США в Анкаре Джефф Флэйк сделал заявление по поводу встречи Блинкена и Чавушоглу в Анкаре. Сказав, что нет никакой связи с продажей F-16 и членством Швеции и Финляндии в НАТО, посол однако заметил, что «Швеция и Финляндия очень хотят вступить в НАТО, а конгресс, влияющий на решение о продаже, хочет, чтобы это произошло».

Еще одно сообщение посла касалось контактов между Турцией и режимом Дамаска.

«Мы против нормализации отношений режима Асада с Турцией», — сказал Флэйк, чьи слова приводятся в статье.

Ранее, 16 января, Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты Америки пытаются давить на Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Так, Вашингтон предупредил Анкару, что та может не получить партию американских истребителей F-16, если Турция не поддержит заявки стран на членство в НАТО.

По словам источника агентства, в Белом доме уверены, что затягивание вопроса о новых участниках блока отвечает и помогает интересам Москвы, что недопустимо для США.

В декабре 2022 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все требования для вступления в НАТО и до этого момента ратификация их присоединения к альянсу невозможна.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая прошлого года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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