Эрдоган обвинил США в нарушении обязательств по поставкам истребителей

США не выполняют перед Турцией своих обязательств по поставке истребителей. Об этом заявил 30 января президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают. Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово, хотя мы заплатили около $1,4 млрд. Самолетов нет, и деньги не возвращены. Мы всегда держим свое слово и ожидаем этого от наших партнеров», — приводит его слова агентство Anadolu.

Кроме того, Эрдоган предложил провести трехстороннюю встречу с Россией и Сирией по вопросу ситуации на севере Сирии. Также он допустил, что Турция может принять разные решения по вопросу вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

20 января газета Hürriyet написала, что процесс обсуждения продажи Вашингтоном Анкаре истребителей F-16 продолжается. Турция хочет, чтобы администрация президента США Джо Байдена использовала свое влияние на конгресс, который должен одобрить продажу, отметило СМИ. США же дают понять, что одобрение Анкарой членства Финляндии и Швеции в НАТО укрепит позицию одобрения продажи в конгрессе.

Ранее, 16 января, агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты пытаются давить на Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Так, Вашингтон предупредил Анкару, что та может не получить партию американских истребителей F-16, если не поддержит заявки стран на членство в НАТО.

В декабре 2022 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все требования для вступления в НАТО и до этого момента ратификация их присоединения к альянсу невозможна.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая прошлого года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.