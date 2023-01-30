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Эрдоган обвинил США в нарушении обязательств по поставкам истребителей

Эрдоган: Турция не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Petty Officer 3rd Class Chandler
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США не выполняют перед Турцией своих обязательств по поставке истребителей. Об этом заявил 30 января президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают. Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово, хотя мы заплатили около $1,4 млрд. Самолетов нет, и деньги не возвращены. Мы всегда держим свое слово и ожидаем этого от наших партнеров», — приводит его слова агентство Anadolu.

Кроме того, Эрдоган предложил провести трехстороннюю встречу с Россией и Сирией по вопросу ситуации на севере Сирии. Также он допустил, что Турция может принять разные решения по вопросу вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

20 января газета Hürriyet написала, что процесс обсуждения продажи Вашингтоном Анкаре истребителей F-16 продолжается. Турция хочет, чтобы администрация президента США Джо Байдена использовала свое влияние на конгресс, который должен одобрить продажу, отметило СМИ. США же дают понять, что одобрение Анкарой членства Финляндии и Швеции в НАТО укрепит позицию одобрения продажи в конгрессе.

Ранее, 16 января, агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты пытаются давить на Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Так, Вашингтон предупредил Анкару, что та может не получить партию американских истребителей F-16, если не поддержит заявки стран на членство в НАТО.

В декабре 2022 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все требования для вступления в НАТО и до этого момента ратификация их присоединения к альянсу невозможна.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая прошлого года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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