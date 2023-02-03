Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Мир
СМИ узнали о предложении США отдать России 20% Украины за мир
Наука
Судьбу МКС решат на закрытом совете конструкторов 6 февраля
Мир
Турецкий депутат допустил вступление Швеции в НАТО
Мир
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Общество
В России предложили снизить плату ЖКУ за вывоз мусора
Наука
Астронавты из США и Японии завершили выход в открытый космос
Экономика
Turkish Airlines снова начали принимать оплату по российским картам
Мир
В Турции анонсировали переговоры на техническом уровне с РФ и Сирией
Общество
В Минздраве концептуально поддержали идею маркировки сладких напитков по аналогии с сигаретами
Общество
Педагог посоветовала родителям не запрещать использование гаджетов
Мир
Турция объяснила свою позицию по вступлению Швеции в НАТО

Не менее девяти человек погибли на дорогах США из-за снежной бури

AP: по меньшей мере десять человек погибли в результате ледяного шторма на юге США
0
Фото: REUTERS/Shelby Tauber
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как минимум девять человек погибли в ДТП, вызванных плохими погодными условиями из-за обрушившейся на США снежной бури. Об этом 2 февраля сообщило агентство Associated Press.

То пар, то холод: какими аномалиями войдет в историю эта зима
Климат в России и мире становится всё более резким

По предварительным данным, в штате Техас жертвами стихии стали семь человек, еще двое погибли в Оклахоме и Канзасе.

Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал людей не садиться за руль.

Как отмечает агентство, в связи с неблагоприятными погодными условиями с 30 января были отменены несколько тысяч авиарейсов.

Сообщается, что в школах нескольких округов в штатах Арканзас, Теннесси, Техас и Оклахома отменены занятия. В некоторых районах ожидается похолодание до –50 градусов.

Согласно данным портала poweroutage.us, из-за стихии без электричество по всей стране остаются более полумиллиона домохозяйств и предприятий.

Ранее, 31 января, стало известно, что в аэропортах США отменили более 1,6 тыс. рейсов из-за сильных снегопадов. Также было отложено около 2,6 тыс. внутренних и международных рейсов. Большую их часть должна была выполнить авиакомпания Southwest Airlines.

28 января сообщалось, что на межштатной магистрали в Висконсине столкнулись 85 машин. Причинами аварии стали гололед, снег и белая мгла. В результате произошедшего травмы получил 21 человек. Пострадавшие доставлены в больницы, но их жизни ничего не угрожает.

До этого, 4 января, сильнейший снегопад обрушился на Восточное побережье США. Непогода оставила без света более 850 тыс. домов, из-за стихии парализована работа общественного транспорта. Отмечалось, что в Нью-Джерси и Делавэре выпало более 25 см снега, скорость ветра в северо-восточных штатах страны достигала 15 м/с.

Этой зимой в Соединенных Штатах наблюдаются обильные снегопады. 27 декабря из-за снежных бурь в стране погибли 63 человека. Наибольшее количество жертв зарегистрировано в городе Буффало (штат Нью-Йорк) и его окрестностях — 33 человека.

Между тем, 26 декабря, эколог-климатолог Михаил Юлкин пояснил «Известиям», что снежный шторм в США связан с глобальными изменениями климата. Говоря о причинах стихийного бедствия, он рассказал о таком явлении, как полярный вихрь.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023