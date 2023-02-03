Не менее девяти человек погибли на дорогах США из-за снежной бури

Как минимум девять человек погибли в ДТП, вызванных плохими погодными условиями из-за обрушившейся на США снежной бури. Об этом 2 февраля сообщило агентство Associated Press.

По предварительным данным, в штате Техас жертвами стихии стали семь человек, еще двое погибли в Оклахоме и Канзасе.

Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал людей не садиться за руль.

Как отмечает агентство, в связи с неблагоприятными погодными условиями с 30 января были отменены несколько тысяч авиарейсов.

Сообщается, что в школах нескольких округов в штатах Арканзас, Теннесси, Техас и Оклахома отменены занятия. В некоторых районах ожидается похолодание до –50 градусов.

Согласно данным портала poweroutage.us, из-за стихии без электричество по всей стране остаются более полумиллиона домохозяйств и предприятий.

Ранее, 31 января, стало известно, что в аэропортах США отменили более 1,6 тыс. рейсов из-за сильных снегопадов. Также было отложено около 2,6 тыс. внутренних и международных рейсов. Большую их часть должна была выполнить авиакомпания Southwest Airlines.

28 января сообщалось, что на межштатной магистрали в Висконсине столкнулись 85 машин. Причинами аварии стали гололед, снег и белая мгла. В результате произошедшего травмы получил 21 человек. Пострадавшие доставлены в больницы, но их жизни ничего не угрожает.

До этого, 4 января, сильнейший снегопад обрушился на Восточное побережье США. Непогода оставила без света более 850 тыс. домов, из-за стихии парализована работа общественного транспорта. Отмечалось, что в Нью-Джерси и Делавэре выпало более 25 см снега, скорость ветра в северо-восточных штатах страны достигала 15 м/с.

Этой зимой в Соединенных Штатах наблюдаются обильные снегопады. 27 декабря из-за снежных бурь в стране погибли 63 человека. Наибольшее количество жертв зарегистрировано в городе Буффало (штат Нью-Йорк) и его окрестностях — 33 человека.

Между тем, 26 декабря, эколог-климатолог Михаил Юлкин пояснил «Известиям», что снежный шторм в США связан с глобальными изменениями климата. Говоря о причинах стихийного бедствия, он рассказал о таком явлении, как полярный вихрь.