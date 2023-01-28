В США 85 машин столкнулись из-за белой мглы

На межштатной магистрали в Висконсине 85 машин столкнулись из-за белой мглы. Об этом в субботу, 28 января, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских правоохранителей.

Массовое ДТП произошло между городами Джейнсвилль и Белойт, автомагистраль была заблокирована несколько часов.

«Прибывшие военные обнаружили, что автомагистраль между штатами заблокирована в обоих направлениях», — говорится в материале.

Причинами аварии стали гололед, снег и белая мгла. В результате произошедшего травмы получил 21 человек. Пострадавшие доставлены в больницы, но их жизни ничего не угрожает.

4 января сообщалось, что сильнейший снегопад обрушился на Восточное побережье США. Непогода оставила без света более 850 тыс. домов, из-за стихии парализована работа общественного транспорта. Отмечалось, что в Нью-Джерси и Делавэре выпало более 25 см снега, скорость ветра в северо-восточных штатах страны достигала 15 м/с.

В декабре прошлого года в результате снежной бури в США погибло более 60 человек.

Эколог-климатолог Михаил Юлкин пояснил «Известиям», что снежный шторм в США связан с глобальными изменениями климата. Говоря о причинах стихийного бедствия, он рассказал о таком явлении, как полярный вихрь.