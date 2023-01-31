Более 1,6 тыс. авиарейсов отменили в США из-за снежной бури

В аэропортах США отменили более 1,6 тыс. рейсов из-за сильных снегопадов. Об этом 31 января сообщил портал Flightaware.com.

По информации портала, также было отложено около 2,6 тыс. внутренних и международных рейсов. Большую их часть должна была выполнить авиакомпания Southwest Airlines.

Ранее, 11 января, Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило об отмене всех авиарейсов из-за сбоя в работе системы оповещения пилотов. В результате было задержано около 760 рейсов, еще 91 — отменен. Сбой устранили на следующий день, и авиасообщение полностью восстановилось.

Этой зимой в Соединенных Штатах наблюдаются обильные снегопады. В декабре из-за снежных бурь в стране погибли 63 человека. Наибольшее количество жертв зарегистрировано в городе Буффало (штат Нью-Йорк) и его окрестностях — 33 человека.