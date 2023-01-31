Реклама
Прямой эфир
Мир
Саакашвили заявил о нежелании заниматься политикой в Грузии
Экономика
Глава Росавиации указал на безрезультативность санкций против РФ
Мир
HRW заявила о применении ВСУ запрещенных мин «Лепесток»
Мир
ООН призвала все стороны на Украине способствовать прекращению боевых действий
Мир
Президент Зимбабве рассказал о «химии» между ним и Лукашенко
Армия
Пушилин заявил о переброске новых резервов украинских войск в Угледар
Происшествия
В Свердловской области пять человек погибли от отравления угарным газом
Мир
В США обвинили Россию в нарушении ДСНВ
Мир
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Орбана
Мир
Почти все из 100 погибших при теракте в Пакистане оказались полицейскими
Мир
Польский язык может стать обязательным для поступления в вузы Украины
Мир
В Николаеве для депутатов намерены оборудовать секретные бомбоубежища

Более 1,6 тыс. авиарейсов отменили в США из-за снежной бури

В США из-за снежной бури отменили 1,6 тыс. авиарейсов
0
Фото: REUTERS/Shelby Tauber
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В аэропортах США отменили более 1,6 тыс. рейсов из-за сильных снегопадов. Об этом 31 января сообщил портал Flightaware.com.

Остановка потребовалась: 4 тысячи туристов застряли на курортах
Что происходит с работой аэропортов, железных дорог, школ и другой социальной инфраструктуры на юге России

По информации портала, также было отложено около 2,6 тыс. внутренних и международных рейсов. Большую их часть должна была выполнить авиакомпания Southwest Airlines.

Ранее, 11 января, Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило об отмене всех авиарейсов из-за сбоя в работе системы оповещения пилотов. В результате было задержано около 760 рейсов, еще 91 — отменен. Сбой устранили на следующий день, и авиасообщение полностью восстановилось.

Этой зимой в Соединенных Штатах наблюдаются обильные снегопады. В декабре из-за снежных бурь в стране погибли 63 человека. Наибольшее количество жертв зарегистрировано в городе Буффало (штат Нью-Йорк) и его окрестностях — 33 человека.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023