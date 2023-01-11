В США отменили все авиарейсы из-за сбоя системы оповещения пилотов

В США отменены все авиарейсы из-за сбоя в работе системы оповещения пилотов, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник 11 января.

«Вылет всех рейсов в США был остановлен», — говорится в сообщении.

О сбое в работе системы ранее в этот день предупредило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). По данным системы отслеживания полетов FlightAware.com, было задержано около 760 рейсов, 91 — отменен.

По данным телеканала ABC, речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, ответственной за рассылку в реальном времени данных пилотам об опасностях полета и ограничениях.

The Sun написала о том, что лайнеры стоят на взлетно-посадочной полосе уже несколько часов.

«Рейсы задерживаются при вылете из таких аэропортов, как Тампа, Филадельфия, Индианаполис и Гонолулу. Кроме того, путешественники сталкиваются с задержками в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в Арлингтоне, штат Вирджиния, и в аэропорту Джексонвилля во Флориде», — сообщило издание.

В материале также говорится о том, что рейсы, которые должны были вылететь в Шарлотт и Лос-Анджелес из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в шесть утра по восточному времени, были задержаны.

«Все рейсы, вылетающие и приземляющиеся в аэропорту Бергстром в Остине, были задержаны», — добавила газета.

Утром 2 января 22 самолета не смогли сесть в Стамбуле в аэропорту имени Сабихи Гёкчен из-за тумана. Лайнеры были перенаправлены в новый аэропорт в европейской части турецкого города.