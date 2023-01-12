FAA заявило о восстановлении авиасообщения в США после сбоя
Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о полном восстановлении пассажирского авиасообщения после сбоя. Об этом ведомство написало 12 января на своей странице в Twitter.
«Работа FAA восстановлена, мы не наблюдаем никаких задержек или отмен с утра», — говорится в публикации.
11 января в системе оповещения пилотов FAA произошел масштабный сбой, в связи с чем в США были отменены все внутренние рейсы.
Министр транспорта страны проинформировал американского лидера Джо Байдена о произошедшем, рассказала на своем аккаунте в Twitter официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что хотя не было найдено никаких признаков кибератаки, президент поручил провести полное расследование.
В FAA сообщили, что причиной сбоя мог стать поврежденный файл базы данных. Представители федерального управления гражданской авиации подчеркнули, что они усердно работают над выявлением причин данной проблемы и предпринимают всё возможное для предотвращения подобных сбоев.