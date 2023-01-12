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FAA заявило о восстановлении авиасообщения в США после сбоя

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о полном восстановлении пассажирского авиасообщения после сбоя. Об этом ведомство написало 12 января на своей странице в Twitter.

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«Работа FAA восстановлена, мы не наблюдаем никаких задержек или отмен с утра», — говорится в публикации.

11 января в системе оповещения пилотов FAA произошел масштабный сбой, в связи с чем в США были отменены все внутренние рейсы.

Министр транспорта страны проинформировал американского лидера Джо Байдена о произошедшем, рассказала на своем аккаунте в Twitter официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что хотя не было найдено никаких признаков кибератаки, президент поручил провести полное расследование.

В FAA сообщили, что причиной сбоя мог стать поврежденный файл базы данных. Представители федерального управления гражданской авиации подчеркнули, что они усердно работают над выявлением причин данной проблемы и предпринимают всё возможное для предотвращения подобных сбоев.

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