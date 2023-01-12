Названа причина сбоя в системе авиауправления США

Причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которой в США приостановили полеты внутренних рейсов, мог стать поврежденный файл базы данных. Об этом в среду, 11 января, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

«Мы продолжаем тщательную проверку, чтобы определить основную причину сбоя системы уведомлений о воздушных миссиях (NOTAM). Наша предварительная работа выявила сбой в поврежденном файле базы данных. На данный момент нет никаких доказательств кибератаки», — сказано в сообщении, опубликованном на странице регулятора в Twitter.

Федеральное управление гражданской авиации США указало, что они усердно работают над выявлением причин данной проблемы и предпринимают всё возможное для предотвращения подобных сбоев.

Ранее этим же днем, 11 января, были отменены все авиарейсы в США отменили из-за сбоя в работе системы оповещения пилотов. По данным системы отслеживания полетов FlightAware.com, в США было задержано около 760 рейсов, 91 — отменен.

Российские авиадиспетчеры оказали помощь транзитным самолетам иностранных авиакомпаний во время глобального сбоя. В Росавиации рассказали, что были обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду и в момент сбоя системы находились в воздухе.