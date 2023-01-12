Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны показало парные пуски ракет штурмовиками Су-25 с малых высот
Мир
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по обстрелам Донбасса 20 января
Мир
В США назвали конфликт на Украине угрозой для ВПК страны
Общество
Генпрокурор Краснов связал с будущим великой России работу коллег
Мир
ООН оценила число прибывших в Европу украинских беженцев в 7,96 млн человек
Происшествия
На Свердловской набережной Санкт-Петербурга загорелся склад
Мир
Секретные документы из офиса Байдена начал изучать минюст США
Мир
В Иране выразили готовность содействовать в посредничестве между РФ и Украиной
Мир
Зеленский призвал НАТО к конкретным шагам по принятию Украины в альянс
Мир
NYT заявила о намерении Twitter ради прибыли продавать имена пользователей
Общество
В российские города в выходные придет потепление
Общество
Более 5 млн пользователей перешли на российские аналоги Instagram и TikTok

Названа причина сбоя в системе авиауправления США

0
Фото: Global Look Press/dpa/Hannes P. Albert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной сбоя в системе оповещения пилотов, из-за которой в США приостановили полеты внутренних рейсов, мог стать поврежденный файл базы данных. Об этом в среду, 11 января, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

Ну и путь: авиабилеты за границу на 2023 год подорожали вдвое
Куда и за какую цену теперь можно улететь

«Мы продолжаем тщательную проверку, чтобы определить основную причину сбоя системы уведомлений о воздушных миссиях (NOTAM). Наша предварительная работа выявила сбой в поврежденном файле базы данных. На данный момент нет никаких доказательств кибератаки», — сказано в сообщении, опубликованном на странице регулятора в Twitter.

Федеральное управление гражданской авиации США указало, что они усердно работают над выявлением причин данной проблемы и предпринимают всё возможное для предотвращения подобных сбоев.

Ранее этим же днем, 11 января, были отменены все авиарейсы в США отменили из-за сбоя в работе системы оповещения пилотов. По данным системы отслеживания полетов FlightAware.com, в США было задержано около 760 рейсов, 91 — отменен.

Российские авиадиспетчеры оказали помощь транзитным самолетам иностранных авиакомпаний во время глобального сбоя. В Росавиации рассказали, что были обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду и в момент сбоя системы находились в воздухе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023