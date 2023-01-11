Росавиация помогла пилотам иностранных рейсов во время сбоя в США

Российские авиадиспетчеры оказали всю необходимую помощь транзитным самолетам иностранных авиакомпаний во время глобального сбоя в компьютерной системе Федерального авиационного управления США, из-за которой в стране были временно приостановлены внутренние рейсы. Об этом в среду, 11 января, сообщили в Росавиации.

«Сегодня в период глобального сбоя <...> руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», — говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили, что были обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду и на момент сбоя системы находились в воздухе.

Ранее в среду телеканал ABC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщил, что все авиарейсы в США отменили из-за сбоя в работе системы оповещения пилотов. Как отмечалось, речь идет о системе оповещения NOTAM, ответственной за рассылку в реальном времени данных об опасностях полета и ограничениях.

По данным системы отслеживания полетов FlightAware.com, в США было задержано около 760 рейсов, 91 — отменен.

Американские власти заявили об отсутствии признаков кибератак, которые могли привести к сбою. Его причины устанавливаются. Сейчас ведется работа по восстановлению системы.