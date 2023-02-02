Правительство РФ одобрило перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли, поручив подписать соответствующий межправительственный документ. Распоряжение опубликовано на сайте правовой информации в четверг, 2 февраля.

«Одобрить <...> проект протокола между правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербия к отдельным российско-сербским межправительственным соглашениям <...> в соответствии с соглашением о предоставлении правительству Республики Сербия государственного экспортного кредита», — говорится в документе.

Отмечается, что в соответствии с указанным соглашением все платежи отныне «осуществляются сербской стороной в пользу российской стороны в российских рублях».

Ранее, 22 января, вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что Турция заплатила рублями за российское зерно. Она отметила, что идет последовательная работа по переходу на расчеты в национальных валютах. В частности, Банк России ведет переговоры с регуляторами других стран о механизмах взаимных расчетов.

За два дня до этого торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил заявил, что власти Малайзии изучают возможность взаиморасчетов с российскими компаниями в национальных валютах. Джамил также подчеркнул, что посольство Малайзии в России получает много запросов от российских компаний, которые хотят расплачиваться с малайзийскими в национальных валютах.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях и собирается активизировать работу. Тогда же отмечалось, что Индия решила в два раза увеличить объемы торговли с Россией, в том числе с расчетами в национальных валютах.

Кроме того, в том же месяце заместитель министра иностранных дел МИД РФ Александр Панкин сообщил о переговорах с рядом стран G20 о расширении расчетов в нацвалютах.