Вице-премьер Абрамченко заявила о поставках зерна в Турцию за рубли

Турция заплатила рублями за российское зерно. Об этом 22 января заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Она отметила, что идет последовательная работа по переходу на расчеты в национальных валютах. В частности, Банк России ведет переговоры с регуляторами других стран о механизмах взаимных расчетов.

«В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты были в рублях. <...>. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход», — сказала она в интервью «РИА Новости».

По словам Абрамченко, в подобных сделках в дальнейшем будет участвовать не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк.

«И даже в рамках тех контактов, которые по линии ООН происходят по зерновой сделке <...> там как раз это одно из условий — возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов», — добавила вице-премьер.

В ноябре 2022 года Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях и собирается активизировать работу, а в сентябре Москва и Анкара обсуждали возможность расплачиваться в отелях в рублях.

Кроме того, осенью МИД России сообщил о переговорах с рядом стран G20 о расширении расчетов в нацвалютах.