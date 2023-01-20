Малайзия изучит возможность расчетов с РФ в национальных валютах

Торговый советник малазийского посольства в России Хайфил Элми Джамил 20 января заявил, что власти Малайзии изучают возможность взаиморасчетов с российскими компаниями в национальных валютах.

Он отметил, что главными препятствиями остаются структура и объем товарооборота.

«Должен быть спрос и должно быть предложение, а сейчас наш товарооборот не такой значительный в сравнении с другими странами, тем более нет значительного спроса на рубль и ринггит. Но правительство изучает этот вопрос», — приводит его слова «РИА Новости».

Джамил также подчеркнул, что посольство Малайзии в России получает много запросов от российских компаний, которые хотят расплачиваться с малазийскими в национальных валютах.

Ранее, 1 ноября, издание The New York Times написало, что западные санкции не помешали России вести международную торговлю и наращивать объемы продаж. У страны давние и крепкие партнерские связи по всему миру и разорвать их непросто.