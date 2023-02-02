Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
Общество
Путин назвал невероятным, что России снова угрожают немецкие танки
Мир
СМИ заявили о сомнениях командиров ВСУ в необходимости продолжать бои за Артемовск
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $3,1 млрд
Мир
На Украине заявили о нагнетании обстановки в связи с массовыми арестами военных
Мир
В ЕК предложили Украине присоединиться к платформе общих закупок газа
Общество
Медработникам РФ перечислили первые специальные социальные выплаты
Общество
Журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Происшествия
Три человека умерли в Челябинской области от отравления кустарным алкоголем
Политика
Песков заявил об отсутствии решения о запрете чиновникам выезда за границу
Мир
Bloomberg заявил о смене США стратегии по Украине для быстрого окончания конфликта
Мир
Премьер-министр Финляндии подтвердила планы вступить в НАТО вместе со Швецией
Сюжет:

Песков рассказал о возможном ответе России на поставляемые Украине вооружения

Песков: РФ будет задействовать имеющийся потенциал в ходе СВО по мере того, как на Украину будут приходить новые вооружения
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия будет задействовать имеющийся потенциал в ходе спецоперации по мере того, как на Украину будут приходить новые вооружения. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

«У России глубокий потенциал. И по мере того, как появляются поставленные вот этим коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полнее имеющийся потенциал для того, чтобы ответить в ходе СВО», — сказал он.

В регулярном формате: что нужно знать о группе Рамштайн и оружии для Киева
Чем ознаменовались встречи стран, поставляющих Украине деньги и вооружение, и как это связано с ядерным вопросом

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что России есть чем ответить тем, кто рассчитывает одержать над страной победу на поле боя. По словам российского лидера, применением бронетехники дело не закончится.

Кроме того, на церемонии празднования 80-летнего юбилея Сталинградской битвы Путин отметил, что те, кто втягивает Германию в новую войну, не понимают, что современная война с Россией будет другой.

28 января военный эксперт Василий Дандыкин предрек танкам Leopard 2 судьбу «Тигров» в годы ВОВ. Он указал на то, что поставка западных танков на Украину хоть и представляет серьезную опасность эскалации конфликта, но вряд ли сможет помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее, 25 января, правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и будут уничтожены.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023