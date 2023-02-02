Песков рассказал о возможном ответе России на поставляемые Украине вооружения

Россия будет задействовать имеющийся потенциал в ходе спецоперации по мере того, как на Украину будут приходить новые вооружения. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

«У России глубокий потенциал. И по мере того, как появляются поставленные вот этим коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полнее имеющийся потенциал для того, чтобы ответить в ходе СВО», — сказал он.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что России есть чем ответить тем, кто рассчитывает одержать над страной победу на поле боя. По словам российского лидера, применением бронетехники дело не закончится.

Кроме того, на церемонии празднования 80-летнего юбилея Сталинградской битвы Путин отметил, что те, кто втягивает Германию в новую войну, не понимают, что современная война с Россией будет другой.

28 января военный эксперт Василий Дандыкин предрек танкам Leopard 2 судьбу «Тигров» в годы ВОВ. Он указал на то, что поставка западных танков на Украину хоть и представляет серьезную опасность эскалации конфликта, но вряд ли сможет помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее, 25 января, правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и будут уничтожены.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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