В Норвегии запретили акцию по сожжению Корана

Норвежские власти запретили намеченную на пятницу, 3 февраля, акцию по сожжению Корана. Об этом сообщил в четверг глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу на встрече с молодежью в Анкаре.

«После получения информации о планируемой на завтра акции в Норвегии, направленной против <...> Корана, мы вызвали норвежского посла в Анкаре в министерство. Они [власти Норвегии] отменили разрешение [на проведение акции]», — сказал Чавушоглу.

21 января лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. При этом глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений.

В ответ на это у генерального консульства Швеции в Стамбуле состоялась протестная акция, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

При этом уже 27 января Палудан повторил свою акцию и сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит свои акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО и считает, что они возымеют эффект.

После этого в центре Лондона активисты сожгли флаг Дании.

Акция Палудана подверглась критике. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение священной книги является явным преступлением ненависти. Муфтии России назвали сожжение Корана оскорблением всех мусульман.