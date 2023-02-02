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МИД Турции вызвал посла Норвегии из-за планируемой акции осквернения Корана

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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МИД Турции вызвал посла Норвегии из-за планируемой на 3 февраля акции по осквернению Корана и выразил ему протест. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в министерстве в четверг, 2 февраля.

«Мы подчеркнули, что самым решительным образом осуждаем то, как Норвегия относится к недопущению провокационных действий, которые явно квалифицируются как преступления на почве ненависти», — заявил собеседник информагентства.

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Анкара выразила надежду, что норвежские власти не допустят проведения подобной акции.

21 января лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. При этом глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений.

В качестве ответа акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг. В свою очередь, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным проявлением ненависти.

Однако уже 27 января Палудан повторил свою акцию и сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит свои акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО и считает, что они возымеют эффект.

После этого в центре Лондона мусульманские активисты сожгли флаг Дании.

В МИД России осудили сожжение Корана. В ведомстве указали, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в странах Европы.

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