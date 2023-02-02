Хетчбэк Suzuki Celerio стал доступен на российском рынке

Один из российских дилеров привез в Россию хетчбэк Suzuki Celerio. Автомобиль 2022 года выпуска стоит 1,59 тыс. рублей, сообщила 2 февраля «Российская газета».

Компактный переднеприводный автомобиль располагает литровым мотором, который выдает всего 68 л.с. Скромный по мощности двигатель работает с роботизированной трансмиссией. Расход топлива в комбинированном режиме составляет 4,3 л топлива на 100 км пробега.

Celerio относится ко второму поколению модели, которое было представлено в 2021 году. Хетчбэк базируется на новой оптимизированной платформе Heartect, которая лежит в основе таких моделей, как Swift, Ignis и Wagon R. По отзывам продавца, у автомобиля предусмотрена система старт-стоп и система удержания на подъеме. Кроме того, в салоне машины расположена мультимедийная система с сенсорным экраном и две подушки безопасности. Кнопки электрических стеклоподъемников расположены на передней панели.

Длина машины составляет всего 3695 мм, колесная база — 2435 мм. Объем багажника машины равен 313 л.

27 января стало известно, что у российских дилеров японского бренда Suzuki закончились кроссоверы Suzuki SX4. Представители компании «Сузуки Мотор Рус» сообщили, что модель снята с производства. Во II квартале 2022 года в РФ новую модель, Suzuki S-Cross, однако она таки не появилась в России. На российском рынке Suzuki официально представлена только двумя моделями — кроссовером Vitara и компактным рамным трехдверным внедорожником Jimny.