Кроссовер Suzuki SX4 перестали продавать в России

У российских дилеров японского бренда Suzuki закончились кроссоверы Suzuki SX4. Об этом 27 января написало издание «Газета.Ru».

«Модель Suzuki SX4 снята с сайта. Во II квартале 2022 года мы ожидали в РФ новую модель Suzuki S-Cross, представленную в ноябре 2021 года», — сообщили в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус».

Однако появление модели S-Cross в России в прошлом году не состоялось. Издание подчеркнуло, что складские запасы автомобилей SX4 закончились в 2022 году еще и потому, что машина была снята с производства.

На российском рынке Suzuki официально представлена только двумя моделями — кроссовером Vitara (цены от 2 169 000 рублей) и компактным рамным трехдверным внедорожником Jimny, стоимость которого начинается от 2 419 000 рублей.

12 января Suzuki Motor представила на автосалоне AutoExpo-2023 в Индии пятидверную версию внедорожника Jimny. Индия станет целевым рынком для новой модели, а ее выпуск наладят на мощностях завода Maruti Suzuki. В длину новый Jimny составил 3985 мм, колесная база авто — 2590 мм. Относительно трехдверной модификации машина увеличилась на 340 мм. Продажи новой модели стартуют в Индии в мае 2023 года.