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В СФ уличили США в желании совершать «разведывательные» поездки в рамках ДСНВ
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В СФ уличили США в желании совершать «разведывательные» поездки в рамках ДСНВ

Сенатор Джабаров: идеи США об инспекционных поездках в рамках ДСНВ означают, что они стали чего-то опасаться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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США, вероятно, опасаются, что Россия превзошла их в создании вооружений, поэтому заявляют о готовности работать по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 2 февраля «Известиям» сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Американцы нас научили за последние десятилетия, что, когда им невыгодно, они не делают ничего. Вот им было невыгодно оставаться в ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Ред.), они вышли из него, потому что они потеряли там свои преимущества. А то, что они сейчас настойчиво приглашают возобновить инспекционные поездки, говорит о том, что они стали чего-то опасаться», — сказал сенатор.

По мнению Джабарова, Вашингтон подозревает, что Москва «могла их в чем-то обогнать» и пытается совершать поездки, которые «по сути своей носят разведывательный характер».

«Я пока не вижу предпосылок, для чего мы должны идти навстречу американцам, особенно на фоне поставок сумасшедших вооружений Украине. Пусть опасаются и утихомирят пока свой пыл», — заключил он.

31 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепа написала, что в Вашингтоне заявили о якобы нарушении Москвой условий ДСНВ из-за блокировки инспекции с американской стороны. В докладе говорится, что из-за этого представителям США стало сложнее проверять количество боеголовок, развернутых Россией в рамках соглашения.

На следующий день заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США призывают Россию возобновить возможность для американских специалистов совершать инспекции на ее объектах в рамках ДСНВ, поскольку сам Вашингтон позволяет Москве проводить такие проверки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Россия считает продолжение действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений очень важным. При этом Песков отметил, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Он подчеркнул, что инфраструктура НАТО работает против РФ, что создает враждебные для Москвы условия.

В январе 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Вместе с тем ситуация изменилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Так, 30 ноября 2022 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва перенесла заседание комиссии по ДСНВ, так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что консультации с США по ДСНВ Москва перенесла на фоне враждебности со стороны Вашингтона.

В августе того же года Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД РФ объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил РФ права проводить проверки военно-ядерных объектов в США.

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