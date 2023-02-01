США готовы принять инспекторов из РФ на своих объектах в рамках ДСНВ

Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель 1 февраля заявил, что США призывают Россию возобновить возможность для американских специалистов совершать инспекции на ее объектах в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поскольку сам Вашингтон позволяет Москве проводить такие проверки.

«Всё, что необходимо сделать России, — это позволить возобновить инспекции на ее территории в рамках договора об СНВ — так, как это происходило на протяжении лет. Это означает созыв совместной консультационной комиссии. Ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию», — сказал Патель в ходе брифинга.

Ранее в этот день заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби заявил, что Вашингтон готов к конструктивной работе с Москвой с целью реализации в полном объеме положений ДСНВ.

В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Москва приветствует реализацию ДСНВ и не планирует менять свою позицию. По его словам, эскалация вокруг ядерного соглашения полностью лежит на США из-за стремления добиться стратегического поражения оппонента. РФ не отказывается от соблюдения ограничений в рамках ДСНВ и готова продолжать обмен уведомлениями и данными. Однако Москва считает неуместным приглашать американских военных на стратегические объекты в нынешних условиях.

Тогда же Песков заявил, что Россия считает продолжение действия ДСНВ очень важным. При этом он отметил, что США фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности.

31 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепартамента США написала, что в Вашингтоне заявили о якобы нарушении Москвой условий ДСНВ из-за блокировки инспекции с американской стороны. В докладе говорится, что из-за этого представителям США стало сложнее проверять количество боеголовок, развернутых Россией в рамках соглашения.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков днем ранее заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, а США тем временем нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности. Он пояснил, что Россия в полном объеме соблюдает все установленные договором «количественные и качественные ограничения», а Вашингтон, в свою очередь, не соблюдает прописанные в договоре соглашения, осуществляя фронтально-агрессивное сдерживание Москвы.

В январе 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий до 5 февраля 2026 года. Вместе с тем ситуация изменилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Так, 30 ноября 2022 года Рябков заявил, что Москва перенесла заседание комиссии по ДСНВ, так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что консультации с США по ДСНВ Москва перенесла на фоне враждебности со стороны Вашингтона.

В тот же день директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков указал, что проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.

В августе Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД РФ объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил РФ права проводить проверки военно-ядерных объектов в США.