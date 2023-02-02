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В диване экс-замминистра обороны Украины нашли больше $500 тыс.

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Фото: соцсети
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Бывший заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк хранил большие суммы денег у себя в диване. Видео с обыска, проходившего в августе 2022 года, 2 февраля опубликовала «Украинская правда».

На видеозаписи показано, как следователь выкладывает на поверхность одну за другой пачки денег, причем не только гривны, но и иностранную валюту. Всего, по данным издания, было найдено 17,078 млн гривен, $400,1 тыс. и €100,38 тыс., что соответствует около 68 млн рублей.

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Накануне Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения ряду должностных лиц, включая бывшего заместителя министра обороны страны, не называя его имя. Их обвинили в препятствовании законной деятельности вооруженных сил, а также в коррупционных схемах при закупках амуниции.

Ранее, 25 января, глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был отправлен в отставку. Днем ранее в отставку подал Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло на фоне скандала с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

До этого, 21 января, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на заседание руководство министерства обороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам.

Сообщалось, что ведомство заключило с некой «Актив Компани» контракт об оказании услуг по организации питания воинских частей на 2023 год, расположенных в удалении от районов активных боевых действий. Сумма контракта превышает $371 млн. Цены на продукты питания, указанные в договоре, оказались завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле.

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