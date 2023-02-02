Появились кадры подготовки добровольцев из Турции в зоне СВО

В распоряжении «Известий» оказалось видео с кадрами подготовки добровольцев из Турции, вступивших в ряды сформированного в Запорожской области батальона имени Судоплатова для участия в спецоперации на Украине.

На кадрах видно, как новобранцы проходят военную подготовку под руководством российских инструкторов. Как отметил один добровольцев с позывным Кузун, он уже умеет обращаться с оружием, поэтому сейчас не испытывает никаких трудностей.

Он также обратил внимание, что конфликты в Сирии и на Украине имеют общую черту: в обоих случаях террористические формирования спонсируют США.

«Чтобы везде был бардак. Они на этом зарабатывают и то же самое делают здесь», — отметил Кузун.

Сейчас турецкие добровольцы проходят курс интенсивной подготовки, затем им предстоит боевое слаживание, после чего они приступают к выполнению своих задач.

О том, что добровольцы из Турции приступили к прохождению боевой подготовки в батальоне имени Судоплатова, сообщалось ранее в этот день.

13 января врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о том, что сербские добровольцы, прибывшие из Белграда, пополнили ряды добровольческого батальона им. П.А. Судоплатова. По словам Балицкого, до прибытия в зону проведения специальной военной операции (СВО) добровольцы проходили службу в военной полиции и изучали восточные боевые искусства. Отмечается, что они уже встали в строй добровольческого батальона.

До этого, 21 декабря 2022 года, министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства заявил, что более 20 тыс. человек поступили на службу добровольцами во время призыва по частичной мобилизации.

21 ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно документу, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

14 октября добровольческий батальон им. П.А. Судоплатова принял в свои ряды новых бойцов. По словам Балицкого, добровольцы в большинстве своем крайне патриотичные молодые люди, которые понимают ответственность и отдают себе отчет в том, что кроме них эти земли никто не защитит.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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