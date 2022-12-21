Шойгу назвал число добровольцев-участников СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 20 тыс. человек поступили на службу добровольцами во время призыва по частичной мобилизации.

По словам министра, Россия хоть столкнулось с трудностями при проведении мобилизации, но план был выполнен в срок.

«Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок наших войск. В этих целях проведена частичная мобилизация», — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду, 21 декабря.

Глава ведомства подчеркнул, что мобилизационные планы не вводились в действие с Великой Отечественной войны.

«Сама система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения. Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе», — отметил Шойгу.

По его словам, все недостатки пришлось исправлять на ходу, принимать срочные меры.

«Мероприятия частичной мобилизации выполнены своевременно и в полном объеме. На военную службу призвано 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе», — сказал Шойгу, добавив, что более 20 тысяч человек поступили в войска в качестве добровольцев, не дожидаясь повесток.

При этом от мобилизации освобождены более 830 тыс. граждан, работающих на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер.

21 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно документу, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

Кроме того, добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья во время участия в спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. 31 октября Путин заявил о ее завершении. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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