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Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Соответствующий документ опубликован 21 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

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Совет Федерации 16 ноября одобрил соответствующий закон.

Согласно документу, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки. Кроме того, добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья во время участия в спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля текущего года на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а с 30 сентября — на территориях Запорожской и Херсонской областей.

Авторами инициативы выступили 294 депутата во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и семь сенаторов, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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