Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Совет Федерации 16 ноября одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Согласно законопроекту, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки. Кроме того, добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья во время участия в спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Закон поступает на подпись президенту России Владимиру Путину.

Ранее, 10 ноября, Госдума приняла законопроект в III чтении. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 3 ноября. В конце октября законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев поддержало правительство.

Как отмечается на сайте Госдумы, закон вступит в силу с момента его опубликования. Его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля текущего года на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а с 30 сентября — на территориях Запорожской и Херсонской областей.

Авторами инициативы выступили 294 депутата во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и семь сенаторов, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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