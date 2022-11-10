ГД приняла закон о статусе ветерана участвующим в СВО добровольцам

Госдума на заседании в четверг, 10 ноября, приняла в III чтении законопроект о наделении статусом ветерана добровольцев, участвующих в специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

Согласно законопроекту, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

Как отмечается на сайте Госдумы, закон вступит в силу с момента его опубликования. Его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля текущего года на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а с 30 сентября — на территориях Запорожской и Херсонской областей.

Авторами инициативы стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты от всех фракций, а также сенаторы РФ и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».