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Врио главы Запорожья рассказал о прибытии добровольцев из Сербии в зону СВО

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Фото: t.me/BalitskyEV
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Сербские добровольцы, прибывшие из Белграда, пополнили ряды добровольческого батальона им. П.А. Судоплатова. Об этом 13 января рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

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«Батальон имени Павла Судоплатова пополнился добровольцами из братской Сербии, прибывшими в Запорожскую область для защиты наших границ. Ребята из Белграда — настоящие патриоты. Наши братья по оружию прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам Сербии в СВО», — рассказал он.

По словам Балицкого, до прибытия в зону проведения специальной военной операции (СВО) добровольцы проходили службу в военной полиции и изучали восточные боевые искусства. Отмечается, что они уже встали в строй добровольческого батальона.

Ранее, 21 декабря 2022 года, министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства заявил, что более 20 тыс. человек поступили на службу добровольцами во время призыва по частичной мобилизации.

До этого, 21 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно документу, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

14 октября добровольческий батальон им. П.А. Судоплатова принял в свои ряды новых бойцов. По словам Балицкого, добровольцы в большинстве своем крайне патриотичные молодые люди, которые принимают ответственность и отдают себе отчет в том, что, кроме них, эти земли никто не защитит.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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