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Добровольцы присоединились к батальону Судоплатова в Мелитополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Добровольческий батальон имени П.А. Судоплатова принял в свои ряды новых бойцов. Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

В настоящий момент формирование базируется в городе Мелитополь Запорожской области. Именно здесь новобранцы приняли присягу и поклялись достойно выполнять свой долг по защите России и ее граждан.

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На церемонии присутствовал врио губернатора области Евгений Балицкий. Он поздравил служащих со вступлением в батальон, а позже, в ходе учений, продемонстрировал им свои навыки обращения с пулеметом. По словам Балицкого, добровольцы в большинстве своем крайне патриотичные молодые люди, которые принимают ответственность и отдают себе отчет в том, что кроме них эти земли никто не защитит.

«Изначально родители отпускать не хотели, но я убедил их, что лучше пойти и помочь своему народу», — рассказал боец с позывным «Грек».

После принятия присяги новобранцы отправились на стрельбище, где под наблюдением опытных инструкторов выполнили практические упражнения с автоматом. Ребятам не нужно объяснять, чего может стоить ошибка на поле боя — все всё понимают и усердно тренируются, чтобы вернуться домой живыми и здоровыми.

«Наконец-то мы тоже можем взять оружие и вступиться за свою Родину, за своих близких, а не сидеть в стороне и просто наблюдать за тем, что происходит», — поделился впечатлениями доброволец с позывным «Барон».

На сегодняшний день в батальоне сформировано две роты: одна из них саперная, вторая — тактического назначения.

Накануне Минобороны России показало боевую подготовку мобилизованных резервистов и добровольцев на полигоне Головеньки Западного военного округа (ЗВО) в Московской области. В ходе тренировок бойцы выполняют учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Уточняется, что стрельба проводится из всего штатного вооружения.

11 октября оборонное ведомство РФ поделилось кадрами с учебных полигонов в тыловых районах проведения специальной военной операции, где призывники оттачивают свои навыки. По несколько часов они отрабатывают огневые и тактические задачи. Также мобилизованные отрабатывают сценарии реального боя. Вспоминают не только как стрелять, но и как перемещаться, в том числе в составе подразделений.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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