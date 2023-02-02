Добровольцы из Турции приступили к прохождению боевой подготовки в батальоне имени Судоплатова для того, чтобы после принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом 2 февраля пишет «РИА Новости».

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — заявил один из добровольцев с позывным Кузон.

По словам добровольца, он несколько лет учился в одном из московских университетов, смог завести много друзей и познакомиться с российской культурой. Он также добавил, что проходил военную подготовку у себя на родине, однако никогда не участвовал в военных конфликтах.

«Все знают, что террористов спонсируют США, не украинцев или сирийцев, а именно террористов они спонсируют, чтобы везде был бардак. Они на этом зарабатывают и то же самое делают здесь», — считает Кузон.

Другой доброволец из Турции, с позывным Лаз, отметил тот факт, что ситуация на Украине напоминает обстановку на Ближнем Востоке.

«Мы сегодня против империалистов и нацистов. И эту войну Россия выиграет в любом случае», — рассказал он, добавив, что сейчас он и его соотечественники проходят тренировки и привыкают к новым армейским стандартам.

По словам Лаза, родные поддержали его решение отправиться добровольцем на Украину, а многие его друзья планируют отправиться вслед за ним.

Ранее, 13 января, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о том, что сербские добровольцы, прибывшие из Белграда, пополнили ряды добровольческого батальона им. П.А. Судоплатова. По словам Балицкого, до прибытия в зону проведения специальной военной операции (СВО) добровольцы проходили службу в военной полиции и изучали восточные боевые искусства. Отмечается, что они уже встали в строй добровольческого батальона.

До этого, 21 декабря 2022 года, министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства заявил, что более 20 тыс. человек поступили на службу добровольцами во время призыва по частичной мобилизации.

21 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно документу, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

14 октября добровольческий батальон им. П.А. Судоплатова принял в свои ряды новых бойцов. По словам Балицкого, добровольцы в большинстве своем крайне патриотичные молодые люди, которые понимают ответственность и отдают себе отчет в том, что, кроме них, эти земли никто не защитит.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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