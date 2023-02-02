Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Найдено тело восьмого погибшего при пожаре в Севастополе
Интернет
Sony закроет сервис PS Plus Collection с бесплатными играми 9 мая
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Общество
Полиция в Херсонской области задержала предполагаемого наводчика ВСУ
Мир
Полковник США назвал побег в Польшу шансом Зеленского на спасение
Мир
Лавров заявил о нахождении РФ в эпицентре геополитической битвы
Мир
МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата
Мир
Киев уличили в проведении тотальной мобилизации в Снигиревском районе
Армия
В ЛНР заявили о переброске солдат и техники ВСУ на сватовское направление
Мир
Во Франции призвали не делать из помощи Украине рекламную кампанию
Общество
Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Авто
В России появится новый седан Geely Starray

Президент Болгарии распустил парламент и назначил временное правительство

0
Фото: Global Look Press/face to face/Stocki
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске народного собрания и назначении парламентских выборов на 2 апреля. Об этом 2 февраля сообщила его пресс-служба.

Оружие по секрету: Болгария тайно снабжала Украину боеприпасами
Главный маршрут поставок проходил через Польшу

«На основании конституции президент Румен Радев подписал указ о роспуске 3 февраля 48-го народного собрания. Глава государства назначил парламентские выборы на 2 апреля», — говорится в сообщении.

Еще одним указом Радев назначил временное правительство во главе с Гылыбом Доневым. Все члены кабинета министров сохранили свои должности, за исключением исполняющего обязанности министра культуры.

В 2022 году президент Болгарии уже распускал парламент и назначал временное правительство. Это произошло 1 августа. Последние выборы в народное собрание состоялись 2 октября.

Ранее, 1 февраля, правительство Болгарии дало разрешение на поставки нефтепродуктов, полученных из российской нефти, украинским потребителям. Оно вступает в силу с 5 февраля. Таким образом разрешено поставлять на Украину, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продукцию, выпускаемую нефтеперерабатывающим заводом «Лукойл Нефтохим Бургас» в Бургасе.

Также в этот день парламент Болгарии признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа и категорически осудил его исполнителей. Согласно решению депутатов, отрицание или оправдание голодомора будет рассматриваться как надругательство над памятью его жертв.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023