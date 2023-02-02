Президент Болгарии распустил парламент и назначил временное правительство

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске народного собрания и назначении парламентских выборов на 2 апреля. Об этом 2 февраля сообщила его пресс-служба.

«На основании конституции президент Румен Радев подписал указ о роспуске 3 февраля 48-го народного собрания. Глава государства назначил парламентские выборы на 2 апреля», — говорится в сообщении.

Еще одним указом Радев назначил временное правительство во главе с Гылыбом Доневым. Все члены кабинета министров сохранили свои должности, за исключением исполняющего обязанности министра культуры.

В 2022 году президент Болгарии уже распускал парламент и назначал временное правительство. Это произошло 1 августа. Последние выборы в народное собрание состоялись 2 октября.

Ранее, 1 февраля, правительство Болгарии дало разрешение на поставки нефтепродуктов, полученных из российской нефти, украинским потребителям. Оно вступает в силу с 5 февраля. Таким образом разрешено поставлять на Украину, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продукцию, выпускаемую нефтеперерабатывающим заводом «Лукойл Нефтохим Бургас» в Бургасе.

Также в этот день парламент Болгарии признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа и категорически осудил его исполнителей. Согласно решению депутатов, отрицание или оправдание голодомора будет рассматриваться как надругательство над памятью его жертв.