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Президент Болгарии назначил досрочные выборы после роспуска парламента

Президент Болгарии Радев назначил досрочные парламентские выборы и служебное правительство
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Президент Болгарии Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает в понедельник, 1 августа, болгарский телеканал БНТ.

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«Глава государства назначил выборы в национальное собрание на 2 октября 2022 года. Другим указом президент назначил временное правительство со 2 августа 2022 года», — передает телеканал.

Служебное правительство возглавит Гылыб Донев, прежде занимавший должности министра труда в служебных правительствах. Пост министра обороны займет экс-глава штаба ВВС полковник Димитр Стоянов. Министром иностранных дел в служебном совмине назначен Николай Милков, посол страны во Франции.

Задачи и приоритеты временного правительства Радев представит в этот вторник на торжественной церемонии в гербовом зале президентского института.

Ранее в этот день глава республики подписал указ о роспуске народного собрания со 2 августа.

В 2021 году в Болгарии трижды проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство. Создать правительственную коалицию политикам удалось только в ноябре.

30 июля стало известно о возможном выходе Болгарии из НАТО до 2024 года после истечения срока договора Софии и альянса. Страна вступила в НАТО в 2004 году.

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