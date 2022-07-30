В Болгарии заявили о возможном выходе из НАТО в 2024 году

В Болгарии заявили о возможном выходе из НАТО до 2024 года. Такое заявление сделал лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов, передает телеканал «Известия». В 2024 году истекает срок

договора Болгарии и альянса. Страна вступила в НАТО без референдума в 2004 году. Костадинов сообщил, что на днях внесет в прокуратуру сигнал о том, что многие СМИ и политики страны финансируются американскими фондами. Болгарский политик заявил о теоретической возможности выхода Болгарии из НАТО в 2024 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.