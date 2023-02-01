Правительство Болгарии разрешило поставки продукции из российской нефти на Украину
Правительство Болгарии дало разрешение на поставки нефтепродуктов, полученных из российской нефти, украинским потребителям. Об этом сообщает агентство БТА.
Разрешение вступает в силу с 5 февраля. Ранее Болгария запрещала экспорт продуктов переработки российской нефти, но для Украины было сделано исключение с условием, что полученные продукты будут использоваться только на территории страны. Таким образом, тразрешено поставлять на Украину (в т. ч. и для нужд ВСУ) и продукцию, выпускаемую НПЗ „Лукойл Нефтохим Бургас“ в Бургасе.
18 января бывший министр финансов Болгарии Асен Василев заявил немецкой газете „Вельт“, что попросил руководство нефтеперерабатывающего завода „Лукойл Нефтохим Бургас“ направлять ВСУ излишки дизтоплива, не предназначенные для внутреннего рынка (около 50% выпуска). Василев решил обратиться с такой просьбой после того, как неназванный „представитель Украины“ на апрельской встрече Всемирного банка в Вашингтоне пожаловался на нехватку топлива.
26 января Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить информацию о поставках топлива для ВСУ с принадлежащего компании „Лукойл“ НПЗ в Бургасе (Болгария).