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Госдума займется вопросом о продаже «Лукойлом» топлива для ВСУ

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Фото: соцсети
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить информацию о поставках топлива для ВСУ с принадлежащего компании «Лукойл» НПЗ в Бургасе (Болгария). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию первого зампреда думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

Затулин сообщил, что обратил внимание на информацию в ряде СМИ о продаже ВСУ топлива, произведенного на НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии. Ранее бывший министр финансов Болгарии Асен Василев заявил немецкой газете «Вельт», что попросил руководство нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» направлять ВСУ излишки дизтоплива, не предназначенные для внутреннего рынка (около 50% выпуска). Василев решил обратиться с такой просьбой после того, как неназванный «представитель Украины» на апрельской встрече Всемирного банка в Вашингтоне пожаловался на нехватку топлива.

«Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизеля в Украину и периодически покрывала до 40% потребностей этой страны в данном виде топлива», — заявил бывший министр финансов. По данным «Вельт», поставки шли через зарубежные фирмы-посредники. Факт поставок дизельного топлива из Болгарии подтвердили и киевские власти.

«Поставки топлива на Украину — эта та цена, которую „Лукойл“ должен заплатить за сохранение своих активов на Западе. Как говорится, бизнес есть бизнес», заявил «Известиям» эксперт аналитического центра ИнфоТЭК, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Он подчеркнул, что изначально одной из стратегических целей компании был максимальный вывод своих активов за рубеж с целью диверсификации бизнеса и снижения политических рисков. «Что ж, сегодня можно пожинать плоды такой политики», — заключил эксперт.

«Известия» обратились в ПАО «Лукойл» с запросом, какие действия компания предпринимает по содействию военнослужащим в зоне СВОи восстановлению новых территорий. Ответ на запрос оперативно получен не был.

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