СМИ узнали о тайных поставках ВСУ дизельного топлива из Болгарии

Болгария тайно снабжала Вооруженные силы Украины (ВСУ) дизельным топливом после начала специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету «Вельт».

По словам экс-министра финансов Болгарии Асена Василева, которого цитирует немецкое издание, он попросил руководство нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» направлять ВСУ излишки дизтоплива, не предназначенные для внутреннего рынка (около 50% выпуска). Отмечается, что Василев решил обратиться с такой просьбой после того, как неназванный «представитель Украины» на апрельской встрече Всемирного банка в Вашингтоне пожаловался на нехватку топлива.

«Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизеля в Украину и периодически покрывала до 40% потребностей этой страны в данном виде топлива», — заявил бывший министр финансов. По данным «Вельт», поставки шли через зарубежные фирмы-посредники.

Представители Киева в ответ на запрос издания подтвердили, что «в критический момент получали дизель из Болгарии».

Газета указывает, что поставки перестали тайными в январе этого года, когда НПЗ «полностью перешел под управление Болгарии». При этом София еще в ноябре направила запрос в Еврокомиссию о выдаче разрешения на использование импортируемой по морю российской нефти для производства и последующего экспорта дизеля, в том числе на Украину.

«Поставки топлива на Украину — эта та цена, которую «Лукойл» должен заплатить за сохранение своих активов на Западе. Что поделаешь — бизнес есть бизнес», заявил эксперт аналитического центра ИнфоТЭК, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Он подчеркнул, что изначально одной из стратегических целей компании был максимальный вывод своих активов за рубеж с целью диверсификации бизнеса и снижения политических рисков. «Что ж, сегодня можно пожинать плоды такой политики», — заключил эксперт.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков еще в декабре 2022 года отмечал, что «санкции — прекрасный тест для определения, кто есть кто в российской экономике». «Яркая тому иллюстрация — пример с НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас», который из-за очередного (девятого по счету) пакета санкций ЕС лишился возможности продавать нефтепродукты в Европу, но сохранил такую возможность по отношению к Украине», — добавил он.

В свою очередь гендиректор аналитического центра ИнфоТЭК Рустам Танкаев обратил внимание на то, что после запрета болгарскому заводу «Лукойла» «продавать бензин и солярку во все страны Европы» кроме Украины, встал вопрос, «готов ли владелец НПЗ пойти на любые меры, чтобы оно и дальше было загружено по максимуму». «Если так, то возникает вопрос: кому в реальности принадлежала идея о поставках топлива на Украину — властям Болгарии или руководству нефтяной компании?» — продолжил Танкаев. Эксперт, которого цитирует «Независимая газета», подчеркнул, что «лукойловский НПЗ в Болгарии, по сути, может обеспечить снабжение ВСУ, страдающих от катастрофической нехватки топлива».