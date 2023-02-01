Парламент Болгарии признал геноцидом голодомор на Украине

Парламент Болгарии признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа и категорически осудил его исполнителей, сообщает 1 февраля Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Согласно решению депутатов, отрицание или оправдание голодомора будет рассматриваться как надругательство над памятью его жертв.

За постановление проголосовали 134 парламентария, против выступили 26 депутатов из партии «Возрождение».

На Украине действует закон, который признает геноцидом украинского народа голод 1932–1933 годов, называемый властями в Киеве голодомором.

В ноябре 2022 года парламент Германии одобрил резолюцию, в которой голодомор признается геноцидом, пишет «Газета.Ru».

В свою очередь, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что эта инициатива является антиисторической и противоречащей фактам. Он подчеркнул, что, согласно историческим документам, из-за голода, поразившего обширные районы СССР в 1932–1933 годах, погибло более 7 млн человек, в том числе около 2,5 млн — в российской части страны и 1,5 млн — на территории Казахстана.

По словам Нечаева, тогда голод имел массовый и неизбирательный характер. Кроме того, он пояснил, что население Украины само по себе всегда было многонациональным, как и состав советской власти. В связи с этим обвинения руководства СССР в ненависти именно к населению Украины являются абсурдными, добавил посол.