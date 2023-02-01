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Парламент Болгарии признал геноцидом голодомор на Украине

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Фото: commons.wikimedia.org/Alexander Wienerberger
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Парламент Болгарии признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа и категорически осудил его исполнителей, сообщает 1 февраля Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Согласно решению депутатов, отрицание или оправдание голодомора будет рассматриваться как надругательство над памятью его жертв.

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За постановление проголосовали 134 парламентария, против выступили 26 депутатов из партии «Возрождение».

На Украине действует закон, который признает геноцидом украинского народа голод 1932–1933 годов, называемый властями в Киеве голодомором.

В ноябре 2022 года парламент Германии одобрил резолюцию, в которой голодомор признается геноцидом, пишет «Газета.Ru».

В свою очередь, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что эта инициатива является антиисторической и противоречащей фактам. Он подчеркнул, что, согласно историческим документам, из-за голода, поразившего обширные районы СССР в 1932–1933 годах, погибло более 7 млн человек, в том числе около 2,5 млн — в российской части страны и 1,5 млн — на территории Казахстана.

По словам Нечаева, тогда голод имел массовый и неизбирательный характер. Кроме того, он пояснил, что население Украины само по себе всегда было многонациональным, как и состав советской власти. В связи с этим обвинения руководства СССР в ненависти именно к населению Украины являются абсурдными, добавил посол.

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