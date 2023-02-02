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Новый президент Чехии призвал принять Украину в ЕС и НАТО

Президент Чехии Павел считает, что в будущем Украина должна входить в НАТО и Евросоюз
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Фото: REUTERS/David W Cerny/File Photo
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Украина в будущем должна стать членом Евросоюза и НАТО. Такое заявление сделал в среду, 1 февраля, избранный президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Blesk.

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У Павела спросили, есть ли у него в планах участие в ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе и будет ли тот выступать за принятие Украины в состав альянса.

«Да, планирую [участвовать в саммите]. В рамках координированного подхода – да (будет выступать за прием Украины в НАТО. ― Ред.). Мое мнение такое, что Украина в будущем должна входить в состав как НАТО, так и Евросоюза», ― ответил чешский лидер.

Ранее в этот день Петр Павел выступил за проведение мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в случае, если для этого появится «хоть малейший шанс». Тогда же чешский лидер подчеркнул, что Киев должен стать членом НАТО, поскольку украинские военные, по его мнению, будут самыми опытными в Европе.

Тогда же газета Politico сообщила, что на предстоящем в Киеве саммите 3 февраля страны Евросоюза планируют объявить, что Украина не сможет быстро стать членом союза. Предположительно, лидеры стран ЕС дадут только расплывчатые заверения, что Украина станет членом Евросоюза, сперва выполнив все требования Европейской комиссии (ЕК).

30 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что его страна рассчитывает вступить в ЕС в течение ближайших двух лет. Шмыгаль выразил надежду, что во время саммита Киев сможет достичь, в частности, прогресса по соглашению о приостановке таможенных пошлин на год и включении страны в зону мобильного роуминга Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

В июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе. Позже, в сентябре, Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

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