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Новый президент Чехии выступил за переговоры по Украине при «малейшем шансе»

Новый президент Чехии Петр Павел выступил за переговоры по Украине при «малейшем шансе»
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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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Избранный президент Чехии Петр Павел в среду, 1 февраля, поддержал идею мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, если для них появится «хоть малейший шанс». При этом, по его мнению, «никаких признаков для этого с российской стороны нет».

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Павел заявил, что Украина заслуживает того, чтобы стать частью сообщества демократических стран после завершения конфликта. В том числе, страна должна получить возможность вступить в НАТО.

«Украинские военные, вероятно, будут самыми опытными военными в Европе», — указал он в интервью Би-би-си.

Политик также решительно поддержал военную помощь Киеву от Запада, заявив, что в ней не должно быть «почти никаких ограничений», включая отправку западных истребителей F-16, которая не является «табу». Хотя он и выразил неуверенность, что такие самолеты окажутся полезными для Киева.

На вопрос, не являются ли данные действия эскалацией конфликта, чешский лидер ответил, что у Запада «нет другой альтернативы».

Ранее, 30 января, политолог Александр Ярошенко заявил «Известиям», что избрание Павела президентом Чехии ничего хорошего для РФ не означает. По его мнению, таким образом НАТО только укрепляет восточные фланги. Ярошенко отметил, что Павел будет полностью ориентирован на то, чтобы Чехия укрепляла свое членство на Западе и, в частности, в НАТО.

28 января Павел, после подсчета голосов второго тура выборов президента Чехии, получил поддержку 58,32% проголосовавших. Его соперник Андрей Бабиш заручился голосами 41,68% избирателей. Инаугурация нового главы Чехии состоится 9 марта в Пражском граде. Премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил, что новым президентом республики избран Павел.

27 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа, заявил, что американский лидер Джо Байден может достаточно быстро завершить конфликт, если сам этого захочет, отдав указания киевскому режиму.

26 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сделала заявление на тему того, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине. Она также добавила, что аналогичной позиции придерживается и госсекретарь Энтони Блинкен.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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