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Политолог оценил избрание Павела президентом Чехии

Политолог Ярошенко: избрание Павела президентом Чехии ничего хорошего для России не означает
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Фото: REUTERS/DAVID W CERNY
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Избрание Петра Павела президентом Чехии ничего хорошего для РФ не означает. НАТО таким образом укрепляет восточные фланги. Об этом 30 января «Известиям» заявил политолог Александр Ярошенко.

«Петр Павел — это кадровый военный. Он долгое время, будучи военным, сотрудничал с НАТО. Поэтому избрание свидетельствует о том, что страны Запада пытаются укрепить свое внутреннее единство для дальнейшей эскалации отношений с РФ. Ничего хорошего от Петра Павела России ожидать не надо», — сказал он.

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Ярошенко отметил, что Павел будет полностью ориентирован на то, чтобы Чехия укрепляла свое членство на Западе и, в частности, в НАТО.

«Я думаю, что стоит ожидать новых размещений натовский войск, увеличение натовского вооружения. То есть НАТО укрепляет восточные фланги», — заключил политолог.

28 января завершился подсчет голосов после второго тура выборов президента Чехии. Павел получил поддержку 58,32% проголосовавших, а его соперник Андрей Бабиш заручился голосами 41,68% избирателей. Инаугурация нового главы Чехии состоится 9 марта в Пражском граде.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил, что новым президентом республики избран Павел.

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