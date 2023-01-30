Политолог оценил избрание Павела президентом Чехии
Избрание Петра Павела президентом Чехии ничего хорошего для РФ не означает. НАТО таким образом укрепляет восточные фланги. Об этом 30 января «Известиям» заявил политолог Александр Ярошенко.
«Петр Павел — это кадровый военный. Он долгое время, будучи военным, сотрудничал с НАТО. Поэтому избрание свидетельствует о том, что страны Запада пытаются укрепить свое внутреннее единство для дальнейшей эскалации отношений с РФ. Ничего хорошего от Петра Павела России ожидать не надо», — сказал он.
Ярошенко отметил, что Павел будет полностью ориентирован на то, чтобы Чехия укрепляла свое членство на Западе и, в частности, в НАТО.
«Я думаю, что стоит ожидать новых размещений натовский войск, увеличение натовского вооружения. То есть НАТО укрепляет восточные фланги», — заключил политолог.
28 января завершился подсчет голосов после второго тура выборов президента Чехии. Павел получил поддержку 58,32% проголосовавших, а его соперник Андрей Бабиш заручился голосами 41,68% избирателей. Инаугурация нового главы Чехии состоится 9 марта в Пражском граде.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил, что новым президентом республики избран Павел.