Премьер Чехии подтвердил победу Петра Павела на выборах президента страны

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил, что новым президентом республики 28 января избран отставной генерал, бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел, и поздравил его с новой должностью.

«Поздравляю Петра Павела с избранием четвертым по счету президентом Чехии. Очень важно, что в Пражском граде будет человек, который намерен не разъединять, а объединять общество», — указал премьер на пресс-конференции.

Ранее в этот день стало известно, что генерал армии в отставке Петр Павел лидирует с отрывом от экс-премьера Андрея Бабиша почти в 10% во втором туре выборов президента Чехии после подсчета голосов 50% участков. Отмечается, что явка избирателей составила 69,3%.

27 января в Чехии стартовал второй тур голосования выборов в президенты, в который вышли Павел и Бабиш. В первом туре выборов, завершившемся 14 января, они набрали примерно по 35% голосов, однако отставной генерал опередил своего соперника примерно на 23 тыс. голосов.

22 января агентство Bloomberg констатировало, что экс-глава военного комитета НАТО Павел является фаворитом на выборах президента Чехии. По данным соцопроса, самовыдвиженцу Павелу готовы отдать голоса 57,6% избирателей. Его соперника по второму туру бывшего премьер-министра и председателя движения АНО («Акция недовольных граждан») Бабиша могут поддержать 42,4% населения.