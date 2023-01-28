Отставной генерал Павел лидирует во втором туре президентских выборов в Чехии
Генерал армии в отставке Петр Павел лидирует с отрывом от экс-премьера Андрея Бабиша почти в 10% во втором туре выборов президента Чехии после подсчета голосов 50% участков. Об этом в субботу, 28 января, сообщил чешский портал iDNES.
«После подсчета голосов на половине участков Петр Павел лидирует в финале президентских выборов, набрав 54,9% голосов. У Бабиша — 45,2 %», — говорится в сообщении.
Отмечается, что явка избирателей составила 69,3%.
27 января в Чехии стартовал второй тур голосования выборов в президенты, в который вышли Павел и Бабиш. В первом туре выборов, завершившимся 14 января, они набрали примерно по 35% голосов, однако отставной генерал опередил своего соперника примерно на 23 тыс. голосов.
22 января агентство Bloomberg констатировало, что экс-глава военного комитета НАТО Павел является фаворитом на выборах президента Чехии. По данным соцопроса, самовыдвиженцу Павелу готовы отдать голоса 57,6% избирателей. Его соперника по второму туру, бывшего премьер-министра и председателя движения АНО («Акция недовольных граждан») Бабиша, могут поддержать 42,4% населения.