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В Чехии начался второй тур президентских выборов

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Yi
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В Чехии стартовал второй тур голосования выборов в президенты, в который вышли бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш и генерал армии в запасе Петр Павел. Об этом 27 января сообщает «Чешское радио».

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Отмечается, что в первом туре выборов Бабиш и Павел набрали примерно по 35% голосов, однако отставной генерал опередил своего соперника примерно на 23 тыс. голосов.

Для голосования во втором туре избирательные участки будут открыты в пятницу, 27 января, с 14:00 до 22:00 (с 16:00 до 00:00 по мск) и в субботу, 28 января, с 8:00 до 14:00 (с 10:00 до 16:00).

Результаты подсчета голосов должны стать известны в день окончания голосования, то есть 28 января.

Ранее в социальных сетях Чехии начала распространяться дезинформация о якобы смерти Павела. Политик сообщил об этом лично 26 января, после чего полиция немедленно приступила к расследованию инцидента.

22 января агентство Bloomberg констатировало, что экс-глава военного комитета НАТО Павел является фаворитом на выборах президента Чехии. По данным соцопроса, самовыдвиженцу Павелу готовы отдать голоса 57,6% избирателей. Его соперника по второму туру, бывшего премьер-министра и председателя движения АНО («Акция недовольных граждан») Бабиша, могут поддержать 42,4% населения.

14 января завершился первый тур выборов. Павел занял первое место, набрав 35,40% голосов. Бабиш стал вторым с 34,99% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 28 января. Явка составила 68,24%.

Позднее, 21 января, Бабиш заявил, что его жена получила письмо с угрозами, в которое был вложен боевой патрон. По его словам, в связи с выборами обстановка в Чехии радикализируется.

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