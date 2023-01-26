В Чехии начали распространяться фейки о смерти одного из кандидатов в президенты

В социальных сетях Чехии начала распространяться дезинформация о якобы смерти одного из кандидатов в президенты страны, генерала армии в запасе Петра Павела. Политик сообщил об этом лично 26 января, после чего полиция немедленно приступила к расследованию инцидента.

«Да, я жив. Никогда не предполагал, что буду вынужден написать это в Сети. Кто-то распространяет от имени моего пресс-секретаря фальшивую копию моей страницы с сообщением о моей смерти. Антикампания достигла нового дна, давайте решительно заявим «нет» этому на выборах», — написал Павел в Twitter.

Кандидат в президенты призвал чехов проявить решимость и заявить «нет» происходящему, отдав свои голоса за него на избирательных участках.

Соперник Павела по второму туру президентских выборов — экс-премьер Андрей Бабиш выразил поддержку конкуренту в связи с распространяющейся лживой информацией. И, в свою очередь, напомнил, что тоже получает угрозы в свой адрес.

«И хотя мы соперники, я с вами абсолютно согласен. Это гнусно, меня ужасает, что кто-то дошел до чего-то подобного. Полиция должна это основательно проверить, так же как и письмо анонима, который угрожает смертью мне. Держитесь», — поддержал Бабиш Павела в Twitter.

Ранее, 22 января, агентство Bloomberg констатировало, что экс-глава военного комитета НАТО Павел является фаворитом на выборах президента Чехии. По данным соцопроса, самовыдвиженцу Павелу готовы отдать голоса 57,6% избирателей. Его соперника по второму туру, бывшего премьер-министра и председателя движения АНО («Акция недовольных граждан») Бабиша, могут поддержать 42,4% населения.

14 января завершился первый тур выборов. Павел занял первое место, набрав 35,40% голосов. Бабиш стал вторым с 34,99% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 28 января. Явка составила 68,24%.

Позднее, 21 января, Бабиш заявил, что его жена получила письмо с угрозами, в которое был вложен боевой патрон. По его словам, в связи с выборами обстановка в Чехии радикализируется.