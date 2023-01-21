Кандидат в президенты Чехии заявил о получении письма с угрозами и патроном

Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил, что его жена получила письмо с угрозами, в которое был вложен боевой патрон. Об этом он рассказал 21 января на пресс-конференции.

«Утром охрана передала мне конверт, адресованный моей жене Монике, в нем был боевой патрон и анонимное послание, полное угроз. Речь идет о запугивании кандидата в президенты и членов его семьи, чего не должно быть в свободном обществе. Я сразу сообщил о присланном конверте полиции, которая уже занялась расследованием инцидента», — заявил он журналистам.

Бабиш отметил, что в связи с выборами обстановка в Чехии радикализируется.

«В городе Яблонце-над-Нисоу Моника была свидетелем того, как толпа нас оскорбляла и чуть не смяла. Это ненормально, что наши сограждане боятся поддержать меня, потому что в их адрес несутся оскорбления и угрозы. Мои сторонники и избиратели ничего подобного не совершают», — рассказал участник выборов.

14 января завершился первый тур выборов. Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел занял первое место, набрав 35,40% голосов. Бывший премьер-министр и председатель движения АНО («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш стал вторым с 34,99% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 28 января. Явка составила 68,24%.

2 января Павел, по данным опроса агентства Median, лидировал в битве за пост президента Чехии. На втором месте находился Бабиш, известный своей критикой в адрес Евросоюза.