Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер советский и литовский писатель Григорий Канович
Мир
В Болгарии заявили об опасности эскалации из-за поставок оружия на Украину
Армия
В Подмосковье состоялась тренировка расчетов ЗРС С-300
Мир
Экс-советник главы Пентагона указал на просчет США насчет ВС РФ
Мир
Кандидат в президенты Чехии заявил о получении письма с угрозами и патроном
Происшествия
Более 20 тыс. жителей Воронежа остались без воды
Мир
Несколько сотен человек вышли на антиправительственный митинг в центре Праги
Спорт
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел 1000-й матч за карьеру
Мир
Аномальное тепло в Киеве третий день подряд бьет рекорды
Происшествия
Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ
Происшествия
В результате обстрелов ВСУ повреждены соцобъекты в Херсонской области
Мир
В Вене прошел митинг в поддержку снятия санкций ЕС с России

Кандидат в президенты Чехии заявил о получении письма с угрозами и патроном

0
Фото: REUTERS/David W Cerny
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил, что его жена получила письмо с угрозами, в которое был вложен боевой патрон. Об этом он рассказал 21 января на пресс-конференции.

Джентльмены, удачи: кто вышел во второй тур президентских выборов в Чехии
И почему у генерала на пенсии больше шансов занять Пражский град, чем у экс-премьера

«Утром охрана передала мне конверт, адресованный моей жене Монике, в нем был боевой патрон и анонимное послание, полное угроз. Речь идет о запугивании кандидата в президенты и членов его семьи, чего не должно быть в свободном обществе. Я сразу сообщил о присланном конверте полиции, которая уже занялась расследованием инцидента», — заявил он журналистам.

Бабиш отметил, что в связи с выборами обстановка в Чехии радикализируется.

«В городе Яблонце-над-Нисоу Моника была свидетелем того, как толпа нас оскорбляла и чуть не смяла. Это ненормально, что наши сограждане боятся поддержать меня, потому что в их адрес несутся оскорбления и угрозы. Мои сторонники и избиратели ничего подобного не совершают», — рассказал участник выборов.

14 января завершился первый тур выборов. Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел занял первое место, набрав 35,40% голосов. Бывший премьер-министр и председатель движения АНО («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш стал вторым с 34,99% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 28 января. Явка составила 68,24%.

2 января Павел, по данным опроса агентства Median, лидировал в битве за пост президента Чехии. На втором месте находился Бабиш, известный своей критикой в адрес Евросоюза.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023