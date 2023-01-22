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Bloomberg сообщило о лидерстве Павела в президентской гонке в Чехии

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел является фаворитом на выборах президента Чехии. Об этом 22 января рассказало агентство Bloomberg.

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По данным одного из социологических опросов, самовыдвиженцу Павелу готовы отдать голоса 57,6% избирателей. Его соперника по второму туру, бывшего премьер-министра и председатель движения АНО («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша, могут поддержать 42,4% населения.

Другие опросы также показывают, что Павел уверенно опережает Бабиша в борьбе за президентский пост.

Бывшего функционера НАТО поддержали многие кандидаты, выбывшие по итогам первого тура. В сумме они набрали около 20% голосов.

14 января завершился первый тур выборов. Павел занял первое место, набрав 35,40% голосов. Бабиш стал вторым с 34,99% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 28 января. Явка составила 68,24%.

Позднее, 21 января, Бабиш заявил, что его жена получила письмо с угрозами, в которое был вложен боевой патрон. По его словам, в связи с выборами обстановка в Чехии радикализируется.

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