Bloomberg сообщило о лидерстве Павела в президентской гонке в Чехии
Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел является фаворитом на выборах президента Чехии. Об этом 22 января рассказало агентство Bloomberg.
По данным одного из социологических опросов, самовыдвиженцу Павелу готовы отдать голоса 57,6% избирателей. Его соперника по второму туру, бывшего премьер-министра и председатель движения АНО («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша, могут поддержать 42,4% населения.
Другие опросы также показывают, что Павел уверенно опережает Бабиша в борьбе за президентский пост.
Бывшего функционера НАТО поддержали многие кандидаты, выбывшие по итогам первого тура. В сумме они набрали около 20% голосов.
14 января завершился первый тур выборов. Павел занял первое место, набрав 35,40% голосов. Бабиш стал вторым с 34,99% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 28 января. Явка составила 68,24%.
Позднее, 21 января, Бабиш заявил, что его жена получила письмо с угрозами, в которое был вложен боевой патрон. По его словам, в связи с выборами обстановка в Чехии радикализируется.