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Эрдоган назвал рискованным решением поставку Западом танков Украине

Эрдоган заявил, что поставки западных вооружений Киеву не решат украинский конфликт
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Фото: REUTERS/Presidential Press Office
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Поставки странами Запада вооружений Киеву не приведут к решению украинского конфликта. Об этом 1 февраля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эдрдоган в ходе беседы с журналистами, сообщил телеканал Haber Turk.

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«Я не думаю, что отправка танков на Украину поспособствует решению украинского конфликта», — сказал политик.

По мнению Эрдогана, поставки западных танков станут рискованным решением. Он подчеркнул, что это будет «полезно оружейным магнатам».

Ранее в среду глава минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал журналистам, что обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе на танках Leopard начнется в ближайшее время в Мюнстере. Курс будет неполным, военнослужащих обучат только основным навыкам.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2.

ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением Берлина о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. 26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О начале СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.

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