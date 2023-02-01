По меньшей мере два человека погибли в авариях из-за ледяного дождя в Техасе

По меньшей мере два человека погибли в авариях из-за ледяного дождя и гололеда в Техасе. Зимний шторм угрожает нескольким штатам на юге и в центральной части США, передает телеканал «Известия». Власти отменили уже более 1,8 тыс. авиарейсов, экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.