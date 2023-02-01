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СМИ сообщили об обыске в пляжном домике Байдена

NBS News сообщил, что ФБР провело обыск в пляжном домике Байдена
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) провели обыск в пляжном домике президента страны Джо Байдена в штате Делавэр. Об этом 1 февраля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

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По информации Белого дома, в ходе следственных мероприятий никаких секретных документов в пляжном домике президента не было обнаружено.

31 января газета The Wall Street Journal сообщила о том, что в ноябре ФБР обыскали бывший кабинет Байдена в аналитическом центре Penn Biden Center. 2 ноября помощники президента обнаружили там несколько секретных документов. При этом данных о том, нашли ли правоохранители дополнительные документы в ходе обыска, нет, отметило издание.

21 января следователи обнаружили еще шесть новых секретных документов в ходе обыска в частном доме Байдена в штате Делавэр. Отмечается, что одна часть обнаруженных файлов относится к периоду работы президента в американском сенате, другая — когда он занимал пост вице-президента США при бывшем президенте Бараке Обаме.

Днем ранее Байден дал понять прессе, что не считает дело о секретных документах серьезным. Американский лидер использовал фразу писательницы Гертруды Стайн there's no there there, которая переводится как «там нет даже ничего».

Агентство Reuters 14 января со ссылкой на адвоката Байдена сообщило, что в частном доме президента в Делавэре нашли новые секретные файлы. Они относятся к временам вице-президентства Байдена.

12 января политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.

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