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Швейцария решила пересмотреть свои отношения с РФ

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Швейцария намерена пересмотреть свои отношения с Россией в рамках следующей внешнеполитической стратегии. Об этом говорится в отчете МИДа страны о внешней политике за 2022 год, опубликованном 1 февраля.

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В документе неоднократно говорится о том, что Швейцария осуждает специальную военную операцию России на Украине, а также подчеркивается, что страна присоединилась практически ко всем антироссийским санкциям, введенным Евросоюзом (ЕС).

В связи с этим власти страны намерены пересмотреть свои отношения с Россией, отразив это в следующей внешнеполитической стратегии страны.

При этом в отчете подчеркивается, что Швейцария полагалась на свой «постоянный нейтралитет и продолжает придерживаться норм международного права».

19 января начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти страны не исключают возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом он указал, что на сегодняшний день в Швейцарии нет законодательных инструментов для изъятия активов РФ.

Однако после этого министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан отметил, что передача Украине замороженных в Берне российских активов нарушила бы гарантированное Конституцией право на собственность.

21 декабря власти Швейцарии приняли решение внести в санкционные списки еще 141 физическое лицо и 49 компаний из России. Кроме того, страна присоединилась к санкциям ЕС в отношении ряда физлиц и компаний из Ирана якобы из-за оказания военной поддержки России.

До этого, 14 ноября, президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что переговоры между Москвой и Киевом об урегулировании ситуации на Украине вряд ли начнутся в ближайшее время. При этом он указал, что однажды между двумя странами сложится баланс, на основе которого можно будет начать дипломатическое наступление в целях поиска решения. По словам Кассиса, история показывает, что все вооруженные конфликты завершаются таким образом.

Еще в августе стратег входящей в правительство правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП) Кристоф Блохер отметил, что его страна, поддержав позицию западных государств по украинскому вопросу, нарушила принципы нейтралитета. Аналогичное мнение выразили и в Москве. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила статус нейтрального государства после присоединения к санкциям против России, а поэтому не имеет права представлять украинские интересы на территории РФ.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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