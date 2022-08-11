МИД прокомментировал желание Швейцарии представлять интересы Киева в РФ

Швейцария утратила статус нейтрального государства после того, как присоединилась к антироссийским санкциям и не может представлять интересы Киева на территории России. С таким заявлением 11 августа выступил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев в ходе брифинга.

«Швейцарцы действительно интересовались нашим мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России в Украине, причем достаточно давно. Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — отметил он.

Нечаев подчеркнул, что Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям и поддерживает режим в Киеве.

«Как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство и иные добрые услуги совершенно непонятно», — резюмировал замдиректора департамента.

Накануне, 10 августа, МИД Швейцарии выступил с заявлением о том, что Берн и Киев пришли к соглашению, согласно которому Швейцария будет представлять интересы Украины в России.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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