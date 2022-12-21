Швейцария расширила антироссийские санкции

Власти Швейцарии приняли решение внести в санкционные списки еще 141 физическое лицо и 49 компаний из России, сообщает 21 декабря пресс-служба министерства экономики страны.

«Двадцать первого декабря федеральный департамент экономики, в ведении которого находятся санкции, расширил санкционный список в отношении России. Таким образом, Швейцария принимает изменения, которые ЕС решил внести в связи с... тревожной ситуацией на Украине», — указано в заявлении.

Швейцария также присоединилась к санкциям ЕС в отношении ряда физлиц и компаний из Ирана якобы из-за оказания военной поддержки России.

«ЕС 12 декабря 2022 года ввел санкции в отношении четырех новых физических лиц и четырех иранских организаций», — указано в сообщении.

Ранее, 16 декабря, совет Евросоюза (ЕС) утвердил новый девятый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что данным решением будет введен новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявили, что реагировать на девятый пакет санкций ЕС в отношении России пока рано.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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